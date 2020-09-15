Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об отсутствии отравляющих веществ в организме Алексея Навального в момент вылета из России. Глава ведомства отметил, что врачи омской больницы провели блогеру ряд необходимых исследований на современном оборудовании в жестком соответствии с медицинскими протоколами.

«Когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось. <…> Наши российские врачи, врачи омской больницы, спасшие жизнь Алексею Начальному, провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и <…> отравляющих веществ», — сказал директор СВР.

Сергей Нарышкин указал, что германские правоохранители до сих пор не отреагировали на запросы российских коллег. По его словам, генпрокуратура РФ уже дважды обращалась за правовой помощью в Берлин.

«Пока ответа нет, а, как я понимаю, вопросов у нашей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета <…> к немецкой стороне очень много», — отметил Сергей Нарышкин.

Директор СВР добавил, что все имеющиеся в РФ запасы боевых отравляющих веществ, в том числе «Новичка», были уничтожены в строгом соответствии с протоколами и регламентацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Сергей Нарышкин также назвал дезинформацией сообщения о наличии производственных мощностей или старых запасов химикатов.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным.