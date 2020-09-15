«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

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Алиса Старжевская
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Звезда опубликовала снимок с юбилея Армана Давлетярова.

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya; ТАСС / Астапкович Владимир

Лолита Милявская в обтягивающем черном платье поражает преображением своих поклонников. После развода с Дмитрием Ивановым 56-летней звезде удалось сбросить более 20 килограммов веса. На своей странице в Instagram певица регулярно публикует фото, на которых демонстрирует свою фигуру в обтягивающих нарядах. На этот раз Лолита разместила снимок  с дня рождения Армана Давлетярова.

На юбилей гендиректора национального музыкального телеканала Муз-ТВ певица отправилась в черном блестящем платье, подчеркивающем талию. Пост звезды был посвящен непосредственно празднику, а также коллегам по цеху, которым исполнительница призналась в любви. 

Instagram @lolitamilyavskaya

Однако поклонники Лолиты не обратили внимания на повод и просто не упустили возможности в очередной раз выразить свое восхищение ее успехами в похудении. Подписчиков звезды поддержали и знаменитости из мира российского шоу-бизнеса, отметившие, что Лолита выглядит роскошно.

«Ну, статуэточка же!» — пишет Эвелина Бледанс.

«Лолушка, роскошно выглядишь!» — заявляют коллеги Лолиты Милявской.

Ранее Лолита уже отвечала на вопросы своих подписчиков, как ей удалось так похудеть. Сама певица заявила, что потеряла вес благодаря эндокринологу. Милявская обратилась за помощью к врачу после сложного разрыва с супругом. Она не сидела на строгих диетах, а следовала рекомендациям эндокринолога по восстановлению своего здоровья.

В настоящее время Лолита Милявская ведет здоровый образ жизни. Спорт и правильное питание позволяет выглядеть певице восхитительно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где Лолита Милявская в цветном купальнике эротично танцует вокруг карниза.

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