«От боли к удовольствию»: дочь Успенской напугала фанатов беззубой улыбкой
Девушка продолжает эпатировать публику откровенными снимками и эксцентричными поступками.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @pacha_tati
Дочь королевы русского шансона Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина известна своими скандальными выходками и заявлениями. Аккаунт девушки в Instagram «пестрит» обнаженными снимками и странными картинами в стиле ню.
В своем желании эпатировать Плаксина пошла дальше: опубликовала серию снимков в мокром полотенце на голове и с явным пробелом в белоснежной улыбке. На кадрах девушка широко улыбается, и легко заметить отсутствие у нее одного из передних зубов.
«От боли к удовольствию — одно дыхание. Смерть — это жизнь. Жизнь — это смерть», — многозначно подписала фотографию дочь Успенской.
Функцию комментирования девушка заблаговременно скрыла, но реакция фолловеров ее аккаунта вполне очевидна. На старичке самой Успенской поклонники часто спрашивают о состоянии здоровья дочери и советуют обратиться за помощью профессиональных врачей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дочь Успенской Татьяна Плаксина показала обнаженную грудь в поддержку Трампа.
Читайте также
87%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?