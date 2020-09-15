«От боли к удовольствию»: дочь Успенской напугала фанатов беззубой улыбкой

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина известна своими скандальными выходками и заявлениями. Аккаунт девушки в Instagram «пестрит» обнаженными снимками и странными картинами в стиле ню.

В своем желании эпатировать Плаксина пошла дальше: опубликовала серию снимков в мокром полотенце на голове и с явным пробелом в белоснежной улыбке. На кадрах девушка широко улыбается, и легко заметить отсутствие у нее одного из передних зубов.

«От боли к удовольствию — одно дыхание. Смерть — это жизнь. Жизнь — это смерть», — многозначно подписала фотографию дочь Успенской.

Функцию комментирования девушка заблаговременно скрыла, но реакция фолловеров ее аккаунта вполне очевидна. На старичке самой Успенской поклонники часто спрашивают о состоянии здоровья дочери и советуют обратиться за помощью профессиональных врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дочь Успенской Татьяна Плаксина показала обнаженную грудь в поддержку Трампа.