Дочь Успенской показала свою обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина часто эпатирует публику неоднозначными заявлениями и поступками. Чего стоит только затянувшаяся ссора с матерью, обвинение Успенской в насилии над ее личностью и отъезд Татьяны к отцу в США.

Теперь Плаксина устроила новый скандал вокруг своей персоны. В микроблоге Instagram девушка опубликовала обнаженное фото, на котором предстала в одном только платке на голове. Резонансный черно-белый снимок у фортепиано Татьяна сопроводила не менее вызывающим комментарием.

«Вас ждет победа, господин президент», — написала Плаксина и отметила аккаунт Дональда Трампа.

Instagram @pacha_tati

Таким неоднозначным способом дочь Успенской поддержала его кандидатуру на предстоящих выборах президента Америки. 24 августа партия республиканцев официально выдвинула Трампа для участия в президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям.