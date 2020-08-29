Дочь Успенской показала свою обнаженную грудь в поддержку Трампа
Резонансный черно-белый снимок у фортепиано Татьяна сопроводила не менее вызывающим комментарием.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official, @pacha_tati
Единственная дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина часто эпатирует публику неоднозначными заявлениями и поступками. Чего стоит только затянувшаяся ссора с матерью, обвинение Успенской в насилии над ее личностью и отъезд Татьяны к отцу в США.
Теперь Плаксина устроила новый скандал вокруг своей персоны. В микроблоге Instagram девушка опубликовала обнаженное фото, на котором предстала в одном только платке на голове. Резонансный черно-белый снимок у фортепиано Татьяна сопроводила не менее вызывающим комментарием.
«Вас ждет победа, господин президент», — написала Плаксина и отметила аккаунт Дональда Трампа.
Таким неоднозначным способом дочь Успенской поддержала его кандидатуру на предстоящих выборах президента Америки. 24 августа партия республиканцев официально выдвинула Трампа для участия в президентских выборах.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям.
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