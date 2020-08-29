Дочь Успенской показала свою обнаженную грудь в поддержку Трампа

|
Татьяна Меркер
554

Резонансный черно-белый снимок у фортепиано Татьяна сопроводила не менее вызывающим комментарием.

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official, @pacha_tati

Единственная дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина часто эпатирует публику неоднозначными заявлениями и поступками. Чего стоит только затянувшаяся ссора с матерью, обвинение Успенской в насилии над ее личностью и отъезд Татьяны к отцу в США.

Теперь Плаксина устроила новый скандал вокруг своей персоны. В микроблоге Instagram девушка опубликовала обнаженное фото, на котором предстала в одном только платке на голове. Резонансный черно-белый снимок у фортепиано Татьяна сопроводила не менее вызывающим комментарием.

«Вас ждет победа, господин президент», — написала Плаксина и отметила аккаунт Дональда Трампа.

Instagram @pacha_tati

Таким неоднозначным способом дочь Успенской поддержала его кандидатуру на предстоящих выборах президента Америки. 24 августа партия республиканцев официально выдвинула Трампа для участия в президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Последние новости

20:24
«Уведи в тайное место»: Юлия Ковальчук потребовала от Чумакова сводить ее на свидание
19:58
«Я безработный» — актер Юрий Беляев пожаловался на отсутствие ролей
19:42
Дмитрия Певцова госпитализировали
19:24
Роскошный отель и дорогие рестораны: как Петросян с возлюбленной проводят отпуск
19:07
Дочь Успенской показала свою обнаженную грудь в поддержку Трампа
18:51
«Валентина стала заложницей» — первый муж Легкоступовой о ее браке с Фирсовым

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Наложившаяся на болезнь депрессия» — ректор ГИТИСа о смерти Владимира Андреева
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок