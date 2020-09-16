Врач объяснила обморок Боярского перед прививкой

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На глазах у журналистов 70-летнему артисту стало плохо во время осмотра перед прививкой от гриппа.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Любимец миллионов, актер Михаил Боярский упал в обморок… 70-летнему артисту стало плохо в кабинете врача во время осмотра перед прививкой от гриппа. Он сначала завалился на врача, затем упал со стула и ударился головой о стену.

К счастью, российскому Д’Артаньяну быстро оказали первую помощь. Как пояснил его сын Сергей, во время осмотра у артиста подскочило давление. Сейчас здоровью Боярского-старшего ничто не угрожает, он все-таки сделал прививку, отметив, что для него вакцинация дело регулярное.

«К здоровью быть более внимательным. В такое время, в которое мы живем, нужно быть осторожным», — подчеркнул артист.

Поспешила успокоить поклонников и главный врач городской поликлиники № 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова. В интервью ТАСС она пояснила, что у Боярского произошла «сосудистая реакция» и она не видит в этом ничего страшного. Медик подчеркнула, что в помещении было много народу, душно и жарко, а уже не молодой артист переволновался, что привело к «секундной реакции».

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