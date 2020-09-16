Шесть человек пострадали в ходе ракетного обстрела по югу Израиля
Так палестинские радикалы отметили достижение американо-израильской дипломатии.
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Фото, видео: REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA; 5-tv.ru
Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты официально помирились с Израилем. Соглашение представители государств подписали на лужайке у Белого дома, в присутствии президента США Дональда Трампа. Для него соглашение — важное достижение за два месяца до выборов. До этого лишь две из 23 стран арабского мира признали Израиль, — Иордания и Египет, теперь получается четыре. В совместном заявлении лидеры государств объявили, что этот шаг позволит и дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.
Однако, в тот самый момент, когда в Белом доме торжественно подписывали соглашение — юг Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы. Так палестинские радикалы отметили достижение американо-израильской дипломатии. В городах Ашдод и Ашкелон ранены как минимум шесть человек. В пресс-службе израильской армии сообщили, что одну из ракет смогли перехватить системы ПВО.
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