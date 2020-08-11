Билл Гейтс рассказал, когда человечество победит COVID-19

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Софья Зуева
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Урон от нового коронавируса сопоставим по масштабам с потрясениями от мировых войн.

Билл Гейтс рассказал, когда человечество победит COVID-19

Фото: www.globallookpress.com /Tom Nicholson

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что коронавирусную инфекцию можно победить не раньше, чем через два с половиной года. Об этом общественный деятель, пожертвовавший на борьбу с пандемией 100 миллионов долларов, сообщил журналу Wired.

Гейтс, еще совсем недавно утверждавший, что миру потребуется год или два на преодоление последствий от вируса, изменил свое мнение. По его новым прогнозам, пандемию удастся побороть не раньше, чем через два с половиной года. Еще столько же времени уйдет на возвращение жизни к прежним условиям.

«Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», — считает Гейтс.

При этом финансово благополучным странам удастся остановить распространение болезни примерно на год раньше.

В мире насчитывается более 20 миллионов подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. 735 тысяч человек умерло. В России диагноз подтвердился у 839 тысяч жителей. Почти 700 тысяч из них уже выздоровели.

Ранее 5-tv опубликовал список регионов, в которых больше всего людей с антителами к вирусу.

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