Певицу Бонни Тайлер похоронили спустя месяц после смерти

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Тело рок-исполнительницы долго не могли доставить из Португалии в родной Уэльс.

Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

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Сегодня тысячи поклонников простились с Бонни Тайлер. Британскую певицу проводили в последний путь спустя месяц после ее смерти. Все это время улаживали юридические и бюрократические вопросы транспортировки тела звезды из Португалии в родной Уэльс, где в течение трех дней провели траурные мероприятия.

Тайлер ушла из жизни в 75 лет из-за осложнений, связанных с операцией.

Ее путь к мировой славе начался задолго до громких хитов. Еще в юности она выступала на музыкальных конкурсах и пела в барах, постепенно пробивая себе дорогу на большую сцену. И вскоре песни покорили британские чарты. А затем прозвучал тот самый хит, который сделал ее мировой звездой — «Полное затмение сердца».

Рок-баллада стала одним из главных символов музыки 1980-х и навсегда осталась визитной карточкой Бонни Тайлер.

Последним выступлением Бонни Тайлер стал концерт в лондонском клубе Shepherd’s Bush Empire 19 марта, где она исполнила главный хит «Total Eclipse of the Heart». По словам очевидцев, певица выглядела энергичной и счастливой, однако спустя несколько недель после шоу у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

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