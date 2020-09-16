Русские туристки избили тапками медсестру в дорогом отеле Турции

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Анастасия Шадская
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Скандал с россиянками случился сразу в день заезда.

Русские туристки избили тапками медсестру в дорогом отеле Турции

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

Три российские туристки были арестованы в Турции за нападение на медсестру в пятизвездочном отеле. Наших соотечественниц не устроило требование использовать индивидуальные средства защиты, со ссылкой на Hurriyet пишет Лента.ру.

Сразу после заселения в отель три туристки пошли на прием к врачу из-за болей в ноге у одной из них. Когда медсестра в приемной попросила их надеть маски, россиянки стали кричать и оскорблять ее. Затем одна сняла с ноги тапок и запустила им медсестре в лицо.

Врачу пришлось вызвать полицию, которая увезла пострадавшую от удара сотрудницу и троих россиянок. Как стало известно позже, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Медработница получила травму глаза и написала на напавших заявление. Тех увезли в участок, других подробностей пока нет.

Это не первый за последние дни неприятный случай с участием туристов из России. 15-летняя школьница из РФ отдыхала в Анталье и обвинила местного официанта в изнасиловании. Однако позже в деле нашли несостыковки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изнасилование в Турции оказалось домогательством.

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