Было домогательство: Генконсульство РФ в Анталье об инциденте с российской школьницей в отеле Турции

В Генеральном консульстве РФ в Анталье подтвердили инцидент с 15-летней российской школьницей в пятизвездочном отеле в Турции, однако уточнили, что речь идет о домогательствах, а не об изнасиловании.

В диппредставительстве также пояснили, что внимательно следят за ситуацией и помогают в меру их компетенции. В настоящий момент под данному факту ведется следствие.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официант одного из пятизвездочных отелей Турции якобы зашел в номер, где проживала 15-летняя девочка и надругался над ней. Школьница проживала в отеле вместе со своими родителями. Сперва они потребовали у работников гостиницы вызвать полицию, однако те решили скрыть инцидент, чтобы не навредить репутации. После этого россияне обратились в прокуратуру. Консул РФ в Анталье Иван Степанов также подключился к делу и написал соответствующее обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.