Глава «Газпрома» отчитался о степени готовности к отопительному сезону

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На встрече с Владимиром Путиным Алексей Миллер также рассказал о главном социальном проекте компании.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

«Газпром» готов к началу отопительного сезона. Об этом президенту на встрече сегодня в Кремле доложил глава энергетической компании Алексей Миллер.

«Вопросов много, как обычно, я попросил бы начать с двух: первый — это подготовка к приближающемуся отопительному сезону, и планы газификации», — начал беседу президент России Владимир Путин.

«Оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. „Газпром“ также закачает почти девять миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит „Газпрому“ в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей», — рассказал глава «Газпрома».

Как отметил Миллер, главный социальный проект компании — программа газификации села. В этом году будет построено почти две с половиной тысячи километров газопроводов и 410 котельных, газифицировано 300 населенных пунктов.

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