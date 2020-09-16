Глава «Газпрома» отчитался о степени готовности к отопительному сезону

«Газпром» готов к началу отопительного сезона. Об этом президенту на встрече сегодня в Кремле доложил глава энергетической компании Алексей Миллер.

«Вопросов много, как обычно, я попросил бы начать с двух: первый — это подготовка к приближающемуся отопительному сезону, и планы газификации», — начал беседу президент России Владимир Путин.

«Оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. „Газпром“ также закачает почти девять миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит „Газпрому“ в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей», — рассказал глава «Газпрома».

Как отметил Миллер, главный социальный проект компании — программа газификации села. В этом году будет построено почти две с половиной тысячи километров газопроводов и 410 котельных, газифицировано 300 населенных пунктов.