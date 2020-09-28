«Укрощение Шпицы»: Панин поделился архивным снимком с коллегой

Татьяна Меркер
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Артисты запечатлены в обнимку и выглядят крайне счастливыми рядом друг с другом.

Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин

Скандально известный артист Алексей Панин разбирал архивы своих фотоальбомов и нашел снимок с коллегой по цеху Екатериной Шпицой.

На фото молодые актеры сидят в обнимку рядом с живым тигром. Вероятно, оно было сделано во время посещения звездами цирка или зоопарка. Трогательной находкой артист поделился с фолловерами своего микроблога в Instagram.

«Из рубрики „По волнам моей памяти“. Укрощение Шпицы и тигрицы», — подписал кадр Алексей Панин.

Instagram @actor_ap

На вопросы поклонников под публикацией, актер признался, что не может вспомнить день и год, когда была сделана фотография. Внимательные взгляды аудитории подметили, что актеры на ней выглядят очень молодо, а главное счастливо рядом друг с другом. Также фанаты восхитились красотой Екатерины Шпицы, которая, кажется, с годами совсем не меняется.

«Очень интересно, побольше бы таких фото от вас»

«Шпица так молода и хороша собой!»

«Самые красивые из актеров российского кино», — написали фолловеры.

Большинство подписчиков же вновь не смогли сдержать поток оскорблений и шуток в адрес звезды телесериала «Солдаты». Аудитория до сих пор не может простить актеру все его неоднозначные заявления и шокирующие поступки.

На родине Панин получал в свой адрес столько негатива, что принял решение покинуть страну. Артист получил вид на жительство в Испании и, по данным «Дни.ру», первым городом для проживания выбрал город Торревьеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексея Панина высмеяли за «грязную» работу за границей.

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