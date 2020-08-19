Скандально известного актера Алексея Панина пристыдили в сети за «эмиграцию» в Испанию. Поводом для хейтерской атаки послужило шуточное видео про новую работу.

В начале 2020 года Панин признался, что мечтает навсегда покинуть Россию и уже приобрел в уютной испанской Торревьехе жилплощадь для себя и дочери Анны. 7 августа актеру дали долгожданный вид на жительство в стране. Как только появилась возможность — он тут же покинул пределы родины, чем и поспешил поделиться с поклонниками в Instagram.

На страничке в соцсети Алексей выложил ролик, где похвалился, в том числе, новым приобретением — небольшим авто. Для пущего эффекта продемонстрировал то, как классно умеет его мыть и добавил, что в случае голода, знает, чем сможет зарабатывать.

«Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься», — заявил счастливый Панин.

Instagram @actor_ap

Правда, в сети его шутку не оценили. Многие заявили, что это теперь единственный способ заработка актера с «сомнительной репутацией». Так, если еще на родине его «кто-то ценил», то за границей он банально «никому не нужен».

«Леха, сколько ты будешь еще унижаться?!»

«Испанский стыд! Это ж надо так… Из актеров в грязную работу»,

«М-да… Называется, сменил шило на мыло…» — негодовали подписчики Панина.

Впрочем, сам актер оправдываться перед хейтерами, конечно, не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Панин мог стать причиной развода Кристины Асмус и Гарика Харламова.