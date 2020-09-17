Новый премьер-министр Японии сделал первое заявление

Новый премьер-министр Японии будет продолжать политику своего предшественника, в том числе это касается и сотрудничества с Россией. Об этом Ёсихидэ Суга заявил на своей первой пресс-конференции в качестве главы правительства.

«Что касается дипломатии и национальной безопасности, то ситуация непростая. Для защиты наших интересов мы будем продвигать концепцию открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона, а также строить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию», — заявил новый премьер.

Сами японцы в восторге от физической формы политика. Несмотря на солидный возраст, он каждое утро приседает сто раз и ходит на работу пешком.

Бывший глава кабмина Синдзо Абэ подал в отставку по состоянию здоровья. Он попрощался с гражданами страны в соцсетях, опубликовав видеоролик с самыми яркими моментами его премьерства.