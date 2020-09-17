«Безопаснее всего Коле будет в России»: где в Москве сможет учиться сын Лукашенко?

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко будет учиться в Москве. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на осведомленные источники.

Наследник лидера страны Николай Лукашенко, по словам его отца, получил среднее образование вместе с другими детьми в «деревенской» школе Минского района. В этом году 16-летий юноша окончил девять классов и после успешной сдачи экзаменов поступил в лицей при Белорусском государственном университете. Однако 1 сентября на общем сборе в лицее Николая не оказалось. Руководство учебного заведения подтвердило: Лукашенко-младший забрал документы.

«После событий, что произошли в августе (массовые протесты в республике по итогам состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — Прим.ред.), службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына», — рассказал изданию главный научный сотрудник национальной Академии наук Александр Войтович.

По его сведениям, Николай переводится в гимназию при МГУ. В этом ему помогают успехи в химии и биологии и, конечно, связи. В перспективе наследник Лукашенко намерен получить высшее образование.

«Еще 4 сентября мои знакомые видели Колю в Минске. А теперь его переправили в Москву в обстановке секретности. Сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России», — сообщал бывший сотрудник КГБ на условиях анонимности.

По его словам, пока юношу поселили в российской столице при белорусском посольстве. Он будет учиться под вымышленной фамилией. На первых парах — дистанционно. Место его обучения, по словам бывшего силовика, засекречено.

«Мне говорили, что отец и сын Лукашенко хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева. Это сельскохозяйственный вуз. Александр Лукашенко ведь тоже оканчивал сельскохозяйственный, только в Минске. А в сыне он словно видит свое продолжение. Велись переговоры, чтобы Коля поступил в Тимирязевку. У Николая Лукашенко есть работы по биологии высокого уровня, он выигрывал олимпиады. Так что в виде исключения Николая могут принять сразу в вуз», — рассказал собеседник издания.

Ректор МСХА имени Тимирязева Владимир Трухачев оказался не в курсе о переводе в вуз Николая Лукашенко, но отметил, что учреждение «с удовольствием» примет молодого человека.

«Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Если Николай Лукашенко придет к нам учиться, безусловно, я возьму его под опеку», — добавил глава академии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко встретился с общественностью и обсудил будущее Белоруссии.