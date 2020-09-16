Президент Белоруссии провел встречу с общественностью и политическим активом страны. Вопросы были острыми и касались в основном прошедших выборов и новой редакции Конституции. По словам Александра Лукашенко, важно определиться какой страна станет в ближайшем в будущем, а главное, сохранит ли она существующее государственное устройство.

«Важно сформировать единое видение того, какой перспективой должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это — Конституция. Выборы провели, результаты получили, на этом — точка. И, наверное, хватит будоражить общество: следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся — так и будет», — заявил президент Белоруссии.

Также Александр Лукашенко встретился с Сергеем Шойгу. Российский министр обороны прибыл в Минск во главе российской делегации. В повестке — развитие военного сотрудничества между странами и обсуждение актуальных вопросов. В эти дни под Брестом проходят совместные учения «Славянское братство», в которых задействованы полторы тысячи солдат и офицеров.