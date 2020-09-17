«Это все бред»: директор Моисеева отреагировал на слухи о его критическом состоянии

Директор певца и танцовщика Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью сайту KP.RU отреагировал на слухи о критическом состоянии знаменитости. По его словам, 66-летний исполнитель легендарной «Голубой луны» живет в привычном для себя ритме. Информация о том, что заслуженный артист РФ прикован к постели не соответствует действительности.

«Это все бред. У нас все хорошо!» — сказал Сергей Горох.

Почти ежедневно директор заезжает к Борису Моисееву и старается все контролировать. Певец получает пенсию, которая состоит из двух частей: базовой и «московской» надбавки за звание — всего 55 тысяч рублей.

Сергей Горох отметил, что артист до этого не бедствовал и сейчас также не испытывает нужду. Борис Моисеев в свое время «подсуетился» и оформил должным образом авторские права на свои композиции. Он регулярно получает отчисления, так как его песни берут в ротацию и используют в постановках, а также шоу. Временами, благодаря авторским, певцу «набегает» вторая пенсия.

Директор отметил, что Борис Моисеев, когда пришел в себя после инсульта, первым делом продал особняк в одном из престижных подмосковных поселков. Знаменитость никогда не был транжирой, а после смены образа жизни вырученные средства и другие сбережения тратить попросту некуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесший инсульт Борис Моисеев находится в критическом состоянии.