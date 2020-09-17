Перенесший инсульт Борис Моисеев находится в критическом состоянии

Состояние здоровья перенесшего тяжелый инсульт заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева стремительно ухудшается. Последствия оказались столь серьезными, что сегодня 66-летний артист не может самостоятельно передвигаться, а также испытывает большие проблемы с речью, передает «Собеседник.ru» со ссылкой на известного адвоката Тамару Пухову.

«Борис сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — констатировала юрист.

Пухова сообщила, что помимо серьезнейших проблем со здоровьем, певец испытывает и финансовые трудности. Спустя несколько лет после ухода со сцены некогда знаменитый артист буквально обнищал. Так, все последние сбережения ушли на процесс реабилитации, а нынешнего дохода — маленькой пенсии — едва хватает, чтобы прокормиться.

Адвокат с сожалением заметила, что никто из звездных коллег за долгие годы борьбы Моисеева с последствиями инсульта, не помог ему даже рублем. Мало того, лишь единицы интересуются его делами. Хотя Борису в настоящее время, как никогда, важна забота.

«Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход», — подытожила Тамара Пухова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще в конце мая 2020 года певец Борис Моисеев лично вышел на связь со СМИ и опроверг слухи о своем «плачевном» положении. Артист признался, что очень расстраивается, когда коллеги по сцене или пресса считают, что после инсульта он «никого не узнает» или «бедствует». Моисеев рассказал, что по факту в его жизни ничего не изменилось. Вот только вместо гастролей теперь он смотрит телевизор или проводит время за компьютером.