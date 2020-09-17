Чайлдфри: ТОП-5 знаков зодиака, которые не хотят заводить детей

Принято считать, что практически каждый человек в своей жизни стремится создать крепкую семью и обзавестись детьми. Однако, как говорят астрологи, не все знаки зодиака разделяют общее мнение на этот счет и не выказывают большого желания стать мамой или папой. О них рассказывает popcornnews.ru.

Овен

Овны постоянно озабочены построением карьеры. У них всегда найдется масса дел, которые необходимо воплотить в жизнь как можно скорее. Из-за этого рождение ребенка никак не вписывается в их планы, которых и так много. Представители этого знака зодиака прекрасно понимают, что их сердце не наполнено той любовью, которая нужна для воспитания ребенка, поэтому брать на себя лишнюю ответственность они не хотят.

Рак

Для Раков очень важна финансовая стабильность. Если ее нет — о детях не может быть и речи. Люди этого знака готовы трудиться днями и ночами, чтобы добиться больших успехов и реализовать себя как личность. Появление детей они откладывают на потом, и если у них еще остаются здоровье и силы, — они могут испытать счастье отцовства или материнства. Но при условии стабильного дохода и успешно выстроенной карьеры.

Стрелец

Стрельцов мало заботит тема продолжения рода. Они слишком независимы и свободны, чтобы обременять себя лишними обязательствами. Представители этого знака не готовы проститься со своей беззаботной молодостью и погрузиться в воспитание малыша. К тому же, их безрассудное отношение к жизни не позволит им в полной мере осознавать свою ответственность за собственных детей.

Весы

Несмотря на то, что Весы любят детей, они очень боятся их заводить. Рождение ребенка перестраивает жизнь человека и пары, а люди этого знака ценят свое личное пространство и стремятся жить для себя. Поэтому любой намек на детей со стороны их второй половинки будет восприниматься в штыки.

Козерог

Козерогам необходимо душевное равновесие и гармония. Такой подход к жизни никак нельзя совместить с воспитанием наследников. Разбросанные игрушки, шум, подгузники и бессонные ночи — все это способно вывести Козерогов из себя и отвлечь их от богатого внутреннего мира. Дети лишь разрушат их устоявшуюся модель жизни, основанную на логике и перфекционизме.

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