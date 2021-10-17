Зато человек хороший: ТОП-3 слегка глуповатых мужчин по знаку зодиака

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Татьяна Меркер
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Астрологи уверены, что женщины находят в них нечто большее, чем уровень IQ.

Зато человек хороший: ТОП-3 слегка глуповатых мужчин по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / vova130555@gmail.com

Одни мужчины тяготеют к технике и программированию, другие к искусству и музыке. Сфера, в которой они реализовываются, зависит от талантов, способностей, и во многом от интеллекта представителя сильного пола. Звезды говорят, что уровень IQ определяет дата рождения человека, а соответственно и зодиак. Астрологи называют три основных знака, которые по их мнению слегка глупее остальных. Подборку публикует 5-tv.ru.

Рак

Мужчины этого знака очень чувствительны и мечтательны. Они больше планируют, чем воплощают в жизнь. На физическую работу соглашаются легче, чем на умственную, потому что она отнимает у них слишком много энергии. Записаться на курсы, прочитать книгу, выучить язык мужчин Раков крайне сложно. Когда люди замечают их глупость, они просто закрываются в панцирь.

Лев

Страстные, волевые Львы почему-то не направляют свою энергию в обучение. У этого знака лучше получается работа, в которой нужно работать руками, общаться с людьми или управлять командой, словом все, кроме подсчетов, чертежей и заумной документации.

Козерог

Мужчины Козероги часто отмалчиваются в большой компании, во многом это потому, что им сложно распознавать в диалоге иронию, шутки или явные оскорбления. Сложно и поддержать диалог на «высокие» темы из-за маленького словарного запаса, спектра интересов и количества прочитанных книг.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 маменькиных сынков по знаку зодиака.

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