🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 апреля, звезды рекомендуют активизировать дружеское общение. Удачно сложится короткие поездки. Появится шанс помириться с родственниками, с которыми были ранее разногласия.

♈ Овны

Можно полениться, потому что все важные дела сегодня застопорятся на первых же минутах. Так что смело передвигайте все задачи на среду, а сегодня отдохните на полную катушку. Только будьте осторожнее со словами — каждое из них может привести к спору. А там и до конфликта рукой подать. Но не стоит сидеть дома — выбирайтесь на природу или организуйте маленькое путешествие.

Космический совет: не стесняйтесь обращаться за помощью, вам могут помочь бескорыстно.

♉ Тельцы

Стоит быть осторожнее, общаясь, — каждое слово может иметь последствия. Кто-то может среагировать негативно и конфликт образуется на пустом месте. Конкурировать с кем-то за место под солнцем — не лучшая идея, ведь удача сегодня точно не на вашей стороне. Но звезды не говорят сидеть дома — идите на природу, встречайтесь с друзьями или займитесь хобби. Наслаждайтесь этим днем.

Космический совет: для покупки бытовой техники сейчас неблагоприятный момент, отложите траты.

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♊ Близнецы

Большинство дел сегодня не принесут результата, и, скорее всего, вы потратите массу времени впустую. Только вечером будет шанс проявить себя и заслужить награду. Но это не говорит о том, что нужно сидеть на одном месте. Обязательно активничайте — прогуляйтесь по парку, встретиться с друзьями, займитесь хобби, поработайте. Стоит насладиться каждой минутой дня.

Космический совет: удастся решить все вопросы, не бойтесь сложностей.

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♋ Раки

Кто-то в этот день будет ставить вам палки в колеса. Так что придется двигаться навстречу своей цели не так быстро, шаг за шагом. Несмотря на это, сегодня вам будет круто везти. Воспользуйтесь этим — говорите с теми людьми, от которых ждете поддержки и обязательно беритесь за невыполнимые миссии — вы все сможете. А вот разговаривать в этот день звезды не советуют — можно разжечь конфликт с собеседником.

Космический совет: не исключена материальная помощь со стороны родственников или близких друзей.

♌ Львы

Не лучший день, чтобы болтать налево и направо. Каждое слово в этот день будет иметь последствия, так что подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать. Возможно, вы столкнетесь с делами, которые будет сложно сдвинуть с мертвой точки. А в оставшееся время занимайтесь тем, что приносит вам массу удовольствия.

Космический совет: умерьте свои амбиции, держите свои эмоции в узде, не время для конфликтов.

♍ Девы

Каждое слово сегодня может обернуться спором или скандалом. Так что несколько раз подумайте, прежде чем что-то говорить. А лучше наедине с собой заниматься важными делами, не отвлекаясь на разговоры. Внутренний голос станет вашим навигатором в делах, так что слушайте его чаще — не прогадаете. А вот идеи, что клюнут вашу голову сегодня, стоит записывать, чтобы не забыть — они принесут вам удачу.

Космический совет: не переживайте из-за того, что дела идут не как хотелось бы, скоро наступит белая полоса.

♎ Весы

Важно каждое слово — сегодня оно может как расположить к вам собеседника, так и отвернуть. Поэтому подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать. Выходить из дома в этот день тоже не рекомендуется — снаружи вас ждут проблемы и неприятности. Лучше проведите этот день наедине с близкими — поговорите о настоящем и будущем, поднимите друг другу настроение.

Космический совет: благоприятный период для личностного развития, пробуйте новое.

♏ Скорпионы

Стоит больше молчать — каждое слово будет нести последствия. А о действиях мы даже не говорим. Так что несколько раз подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать. Вы обожаете внимание, но сейчас оно может аукнуться вам, поэтому звезды советуют уйти в сторону и наблюдать за всем из «укрытия». Дела будут приносить внутреннее удовлетворение — главное, чтобы они были интересными для вас.

Космический совет: ваша система ценностей устарела, перестаньте судить всех вокруг.

♐ Стрельцы

Этот день стоит посвятить себе — любимому. Занимайтесь тем, что вам нравится и ни в коем случае не беритесь за важные дела, которые не приносят радости. Сейчас они застопорятся на первых же минутах, и вы только потеряете время. Гулять по магазинам может быть приятно, но вредно — можете значительно потратиться. А в будущем деньги вам точно пригодятся.

Космический совет: скоро получите новые впечатления, познакомитесь с новой культурой. Возможны путешествия.

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♑ Козероги

Подумайте несколько раз, прежде чем с кем-то заговорить — сегодня каждый диалог может закончиться спором или и того худе — конфликтом. Так что больше молчите и занимайтесь делами. Чтобы добиться своего, придется чем-то пожертвовать — это будет заметная «плата», но оно того точно стоит. Стартовать в чем-то — плохая идея. Ваше дело застопорится на первых же минутах.

Космический совет: ваша проницательность сегодня поможет, поймете причины важных событий.

♒ Водолеи

Вселенная ограничивает вас со всех сторон, и очень сложно развернуть свои планы, показать, на что вы действительно способны. Ищите обходные пути — они точно будут. Настойчиво идите вперед за своими целями — вы в конечном итоге добьетесь своего, но придется попотеть. Каждый горазд с вами поспорить — будьте мудрее и отходите в сторону, сохраняйте свои нервные клеточки.

Космический совет: неблагоприятный период для отношений с друзьями, постарайтесь не ссориться.

♊ Рыбы

Не стоит бежать за своей целью со всех ног — можно запнуться о конкурентов или совершить ошибку. Лучший вариант — продвигаться шаг за шагом осознанно, просчитывая каждый. Хватит сидеть дома — этот день стоит провести на природе или там, где будет шумно и интересно. А перед сном полезно подумать о завтрашнем дне — вам не повредит крепкий план.

Космический совет: конфликтность витает в воздухе, не поддавайтесь ей, есть риски совершить ошибки.

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