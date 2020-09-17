Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН
Также президент проинформировал участников совещания о переговорах с Александром Лукашенко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia; 5-tv.ru
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Обсудили также подготовку выступления российского президента на Генассамблее ООН. Его запишут в Москве до конца недели и передадут в Нью-Йорк. Владимир Путин также проинформировал участников совещания о переговорах с Александром Лукашенко.
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