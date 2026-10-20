ВСУ атаковали служебный автобус Запорожской АЭС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ нанес удар по служебному автобусу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС в мессенджере МАКС.

К моменту удара автобус уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. В результате атаки транспортное средство получило повреждение.

На станции отметили, что подобные инциденты создают постоянную угрозу для специалистов, которые обеспечивают безопасную работу объекта. Опасность сопровождает атомщиков не только на рабочих местах, но и по пути на станцию и домой.

«С момента эскалации атак в апреле этого года погибли уже десять атомщиков, порядка 40 получили ранения. За каждой из этих цифр — человек, его семья, близкие и коллеги. Это невосполнимые потери и боль, с которой невозможно смириться», — говорится в сообщении ЗАЭС.

Несмотря на угрозу, персонал продолжает поддерживать безопасное состояние станции. При этом способность специалистов справляться с последствиями ударов не снижает опасности от подобных атак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек пострадали и один погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Санкт-Петербурге.

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