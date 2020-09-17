Фигуристку сборной России за подделку документов дисквалифицировали на 10 лет

Фигуристка российской сборной Мария Сотскова подделала медицинскую справку, которую предоставила в качестве оправдания за пропуск тестов на допинг. За это российское антидопинговое агентство РУСАДА дисквалифицировало спортсменку на десять лет, сообщает РБК.

«Решение принято дисциплинарным комитетом РУСАДА, Сотскова знает об этом», — заявили представители антидопингового агентства.

Фигуристка не появилась на трех тестированиях с 2019 по 2020 год во внесоревновательный период. Ранее в одном из тестов Сотсковой нашли запрещенное вещество. В июле, еще до скандала с поддельными документами, спортсменка объявила о завершении карьеры .

На Олимпийских играх в Пхенчхане Мария Сотскова заняла восьмое место. На чемпионатах России брала «серебро» и «бронзу», а также стала четвертой в европейском первенстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы о самом стыдном поступке и личных отношениях.