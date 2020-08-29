Фигуристку Медведеву спросили о самом стыдном поступке и личных отношениях
Юная чемпионка с охотой говорит о прыжках и поддержках на льду.
Фото: Instagram @jmedvedevaj
Российская фигуристка, дважды чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева смогла найти время в своем плотном графике, чтобы посетить программу «Центральное телевидение». В эфире федерального канала спортсменку засыпали каверзными вопросами.
Девушке пришлось прокомментировать подробности своей личной жизни, чего она ранее не делала. Евгении был задан вопрос в лоб о том, есть ли у нее парень.
«Личное — не публичное», — отрезала Медведева.
Не без желания подмочить безупречную репутацию, фигуристку попросили рассказать о самом стыдном поступке в жизни. Но и этот «удар» спортсменка ловко отразила, заявив, что она ничего не стыдится.
«Если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем», — пояснила фигуристка.
Пандемия коронавируса резко изменила планы Медведевой. Девушке пришлось остаться в Москве вместо поездки в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Учить поддержки, и крутить тулупы Евгении приходится по видеосвязи.
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