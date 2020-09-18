Препарат от COVID-19 поступит в аптеки в ближайшие дни

В российских аптеках в ближайшие дни появятся два отечественных препарата от коронавируса. Оба одобрены Минздравом.

«Арепливир» купить можно будет уже с понедельника. А «Коронавир» поступит в продажу чуть позже. Ранее эти лекарства для лечения больных применялись только в стационарах. Там препараты доказали свою эффективность. В их основе компоненты лекарства, которое использовалось для борьбы с гриппом.

Между тем, число заболевших COVID-19 в мире сегодня перевалило отметку в 30 миллионов. Количество умерших — около миллиона. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США.