Препарат от COVID-19 поступит в аптеки в ближайшие дни

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Доказавшие эффективность препараты ранее применялись только в стационарах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

В российских аптеках в ближайшие дни появятся два отечественных препарата от коронавируса. Оба одобрены Минздравом.

«Арепливир» купить можно будет уже с понедельника. А «Коронавир» поступит в продажу чуть позже. Ранее эти лекарства для лечения больных применялись только в стационарах. Там препараты доказали свою эффективность. В их основе компоненты лекарства, которое использовалось для борьбы с гриппом.

Между тем, число заболевших COVID-19 в мире сегодня перевалило отметку в 30 миллионов. Количество умерших — около миллиона. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США.

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