Препарат от COVID-19 поступит в аптеки в ближайшие дни
Доказавшие эффективность препараты ранее применялись только в стационарах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
В российских аптеках в ближайшие дни появятся два отечественных препарата от коронавируса. Оба одобрены Минздравом.
«Арепливир» купить можно будет уже с понедельника. А «Коронавир» поступит в продажу чуть позже. Ранее эти лекарства для лечения больных применялись только в стационарах. Там препараты доказали свою эффективность. В их основе компоненты лекарства, которое использовалось для борьбы с гриппом.
Между тем, число заболевших COVID-19 в мире сегодня перевалило отметку в 30 миллионов. Количество умерших — около миллиона. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США.
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