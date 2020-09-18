В Петербурге в заваленной под потолок мусором квартире ищут пропавших хозяев
Поиски пропавшей женщины в Купчино вскрыли жуткие условия проживания семьи в обычном многоквартирном доме.
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Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews, @taksidermist
Второй день сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ пытаются найти двух пропавших человек в заваленной мусором «двушке» в Купчино в Петербурге. Состояние квартиры было обнаружено случайно, когда начали искать ее хозяйку.
Проверка по месту жительства оказалась невозможной. Когда вскрыли дверь квартиры, пройти внутрь не смогли — мусор доходил до потолка и стал высыпаться на лестничную площадку. Внутри нет признаков присутствия человека — только несколько голодных котов.
В группе «Новости Купчино» в социальной сети ВКонтакте появились первые фотографии и видео очевидцев с места происшествия. Также стало известно, что у пропавшей женщины был муж-инвалид, найти которого пока тоже не удалось.
Пользователи сети не на шутку разволновались из-за происшествия и судьбы жильцов дома и «нехорошей квартиры».
«Похоже, пациент психушки жил в квартире…»;
«Неужели не было запахов, точнее вони?»;
«Так мужа ее нашли хоть?»;
«Ищите под мусором. Святые угодники, как это развидеть!» — написали в комментариях.
В сети Instagram в группе «Нетипичный Питер» нашлась новая информация.
«У меня в этом подъезде подруга живет, говорит, скорее всего, труп есть, так как там сейчас жуткая вонь после вскрытия квартир. Но, видимо, до него еще не скоро докопаются», — сообщила жительница соседнего дома Елена.
Она же добавила и новые жуткие подробности дела.
«Соседи предполагают, что муж ее давно умер, она его прикопала и за него пособие просто получала по инвалидности. А на днях видимо и сама померла. В общем, слухов пока море, до истины нужно докопаться… в прямом и переносном смысле», — подытожила она.
На месте продолжаются работы по разбору завалов мусора.
Ранее 5-tv.ru писал, как в доме Валентины Легкоступовой в заваленной мусором квартире нашли тела двух пожилых женщин.
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