Тела двух женщин нашли в закрытой квартире в доме Валентины Легкоступовой

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Василий Заика
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В жилище среди завалов мусора обнаружили тела матери и дочери.

Тела двух женщин нашли в закрытой квартире в доме Валентины Легкоступовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

В Лефортовский межрайонный следственный отдел города Москвы поступило заявление от жителей дома, в котором проживала погибшая 14 августа певица Валентина Легкоступова.

По данным 5-tv.ru, местные жители, почувствовали зловоние, распространяющееся по подъезду. Прибывшие на место полицейские при помощи сотрудников экстренных служб вскрыли двери в жилище на Саратовской улице в Москве.

Внутри заваленной мусором квартиры они обнаружили тела 58-летней женщины и ее 93-летней матери.

Судмедэксперты установили, что первой скончалась дочь пенсионерки, что произошло около 12 суток назад. Через два дня прикованная к постели мать умерла от обезвоживания и истощения. Признаков насильственной смерти на телах обеих не обнаружено.

Дверь в жилище погибших была заперта изнутри, окна и форточки также были закрыты. Соседи отмечают, что женщины вели затворнический образ жизни и ни с кем не контактировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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