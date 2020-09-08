Тела двух женщин нашли в закрытой квартире в доме Валентины Легкоступовой

В Лефортовский межрайонный следственный отдел города Москвы поступило заявление от жителей дома, в котором проживала погибшая 14 августа певица Валентина Легкоступова.

По данным 5-tv.ru, местные жители, почувствовали зловоние, распространяющееся по подъезду. Прибывшие на место полицейские при помощи сотрудников экстренных служб вскрыли двери в жилище на Саратовской улице в Москве.

Внутри заваленной мусором квартиры они обнаружили тела 58-летней женщины и ее 93-летней матери.

Судмедэксперты установили, что первой скончалась дочь пенсионерки, что произошло около 12 суток назад. Через два дня прикованная к постели мать умерла от обезвоживания и истощения. Признаков насильственной смерти на телах обеих не обнаружено.

Дверь в жилище погибших была заперта изнутри, окна и форточки также были закрыты. Соседи отмечают, что женщины вели затворнический образ жизни и ни с кем не контактировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью.