«Это перебор»: Ваенга обиделась на Лободу из-за ее клипа

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Валентин Черников
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Певица обещала высказать свое недовольство экс-солистке «ВИА Гры» в лицо.

«Это перебор»: Ваенга обиделась на Лободу из-за ее клипа

Фото: Instagram @lobodaofficial

Последний клип Светланы Лободы и рэпера PHARAOH Boom Boom шокировал и оскорбил ее коллегу Елену Ваенгу. Об этой работе певица высказалась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» накануне.

На вопрос о современной музыке Ваенга напомнила, что в любом жанре в любую эпоху возникали качественные и некачественные примеры. Артистка отметила, что не считает себя ханжой и человеком с двойными стандартами, но поддерживает частичное введение цензуры в отношении таких клипов, как Boom Boom.

«Это перебор. Этот клип задел меня всем. Это уже днище. Хуже для меня уже не может быть. Я лично обиделась на Свету Лободу. Я ей обязательно это в лицо скажу», — цитирует исполнительницу «Экономика сегодня».

Ваенга предложила Лободе снимать подобные видео для домашнего просмотра и показывать их двум маленьким дочерям, но не выставлять подобные работы в открытом доступе.

Ролик на песню Лободы и PHARAOH Boom Boom появился на Youtube 31 июля. Автором видео стал шоумен Александр Гудков. В клипе отметились такие знаменитости, как Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Дина Саева, Карина Кросс, Мария Миногарова, Лолита. Из-за обилия сексуальных инсинуаций, повышенного градуса неприличия и бранных слов ролик получил массу гневных отзывов и стал рекордсменом по «дизлайкам», число которых вдвое превысило «лайки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак объяснила смысл провакационного клипа Лободы.

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