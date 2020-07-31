«Скрип суставов»: Провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам

Певица Светлана Лобода последние несколько недель только и говорила то о съемках нового клипа Boom Boom, то о подготовке процесса, то о желании скорее поделиться результатом с поклонниками. И вот клип вышел на официальном YouTube-канале исполнительницы, всего за несколько часов начав бить рекорды по дизлайкам от зрителей.

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! — написала перед премьерой видео Лобода у себя на странице в Instagram. — Быть разной — мой приоритет. Быть непредсказуемой и неожиданной».

Новое творение, снятое юмористом и клипмейкером Александром Гудковым, не понравилось зрителям, причем все поклонники и хейтеры Светланы Лободы оказались единодушны. Видео с рейтингом 18+ снято в провокационной манере: собрание мужчин голосует за сексуальность появляющихся перед ними на постаменте женщин, а в конце то же самое делает уже группа женщин.

В роли объектов мужского вожделения выступили многие звезды отечественной эстрады и знаменитости — Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Дина Саева, Карина Кросс, Мария Миногарова, Лолита и многие другие.

Но звездный состав не смог спасти клип от волны хейта: к моменту написания статьи клип посмотрели уже более 1,6 миллиона раз, но против 55 тысяч лайков стоит уже 111 тысяч дизлайков. Положительно оценили зрители только короткое появление Лолиты, но в целом задумку Лободы сочли реализованной в дурном вкусе. Не понравилось им и музыкальное сопровождение.

«Как это развидеть?! Думаю, Король дизлайков падет»;

«Это не музыка, а скрип суставов»;

«Если они всерьез так пытались привлечь к проблеме сексуальной объективации, к проблеме занижения статуса женщины, к оскорблениям и насилию, то они слишком глубоко ушли в трэш-стилистику», — написали люди в комментариях на YouTube.

Много вопросов у пользователей сети вызвало и имя рэпера Pharaoh, который появился в видео на несколько секунд с невнятным текстом, но гордо значился соисполнителем песни. Многие поклонники «Фары» сочли это оскорблением, посчитав, что Лобода за счет имени молодого исполнителя в названии пыталась получить дополнительные просмотры, а ему самому такой проект испортит репутацию.

Сама Лобода, как и ее продюсер Нателла Крапивина, позитивно оценила новое видео.

«Это наш вызов обществу с его псевдоморалью», — громко заявила Лобода в одном из постов в сети Instagram.

«Как там в психологии: отрицание, гнев, торг, принятие? Вы пройдете все эти стадии, — вторила ей Крапивина в своем микроблоге. — Как сказал Гудок: «Готовимся к завтрашнему говномету».

Пока же больше похоже на то, что аудитория остановилась на стадии отрицания и гнева и ценить творчество не собирается.

«Люди, что с вами происходит? Массовая шизофрения?»;

«Мерзость и клип, и песня…»;

«Я даже дослушать не смогла, что за отстой?» — единодушно продолжают писать Лободе в комментариях.

Instagram @lobodaofficial

Ранее 5-tv.ru писал, что многие ждали в клипе Светланы Лободы появления Ренаты Литвиновой.