Киркоров, Басков и другие звезды спели в поддержку Лукашенко

Российские и белорусские звезды эстрады записали совместную песню в поддержку президента Александра Лукашенко. В создании трека «Любимую не отдают» приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие исполнители под общим названием сборного коллектива «Артисты за мир».

Клип на песню опубликовали на YouTube и представили в Минске на «женском форуме», где выступил белорусский лидер, уточняет РЕН ТВ.

«Сколько бед и невзгод пережил наш народ. Нас судьба не щадила… Поднимались не раз, только вверх и вперед, белорусы — мы сила», — поют артисты в одном из куплетов.

Названием песни и ее рефреном послужила цитата из обращения Лукашенко к народу 4 августа.

«Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — объявил глава республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине рассказали о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии.