Киркоров, Басков и другие звезды спели в поддержку Лукашенко

|
Валентин Черников
101

Российские исполнители записали совместный трек с цитатой из выступления белорусского лидера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российские и белорусские звезды эстрады записали совместную песню в поддержку президента Александра Лукашенко. В создании трека «Любимую не отдают» приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие исполнители под общим названием сборного коллектива «Артисты за мир».

Клип на песню опубликовали на YouTube и представили в Минске на «женском форуме», где выступил белорусский лидер, уточняет РЕН ТВ.

«Сколько бед и невзгод пережил наш народ. Нас судьба не щадила… Поднимались не раз, только вверх и вперед, белорусы — мы сила», — поют артисты в одном из куплетов.

Названием песни и ее рефреном послужила цитата из обращения Лукашенко к народу 4 августа.

«Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — объявил глава республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине рассказали о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Видео: центр Хабаровска уходит под воду
14:24
Автобус с русскими туристами перевернулся в Турции
14:23
Российских моряков захватили у берегов Экваториальной Гвинеи
14:12
«Сложный вопрос»: продюсер объяснила странности с беременностью Шульженко
13:55
Киркоров, Басков и другие звезды спели в поддержку Лукашенко
13:47
Росстат назвал пиковый возраст смертности

Сейчас читают

«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок