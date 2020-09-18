Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Алексеем Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга с журналистами.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», – заявил представитель Кремля, добавив, что количество нелепостей и вопросов растет с каждым днем.

По словам Пескова, даже если бы вдруг и была некая бутылка, в которой немецкие эксперты якобы нашли отравляющие вещества, то возникает вопрос, почему потенциальная «улика» была вывезена в Германию.

«Не имея возможности ее проанализировать, конечно же, наши специалисты ничего не могут сказать», — сказал он.

Он подчеркнул, что версия об «отравлении» Навального не исключалась в России, но не получила никакого подтверждения. По его словам, в крови пациента ни в Омске, ни в лабораториях в Москве никаких отравляющих веществ найдено не было.

«Единственное, что может пролить свет на произошедшее — это обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей и так далее при анализе ситуации», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее, как писал 5-tv.ru, немецкий профессор права Эльмар Гимулла назвал версию об «отравленной бутылке», якобы найденной в номере томского отеля, где проживал Навальный, бездоказательной. В свою очередь, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк также отверг версию об отравлении, заверив, что яд подействовал бы на организм блогера буквально через несколько минут. В этом случае Навальный бы потерял способность ходить, видеть и уж тем более не смог бы доехать до аэропорта.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.