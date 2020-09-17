«Не может быть уликой»: Версию об «отравленной бутылке» Навального назвали бездоказательной

Немецкий юрист и профессор права Эльмар Гимулла заявил, что попытки сторонников Алексея Навального спровоцировать расследование из-за некой бутылки, в которой якобы западные эксперты нашли следы «Новичка», не увенчаются успехом.

Ранее соратники Навального рассказали, что бутылку «отравленной» минеральной воды они якобы нашли в томском отеле, где проживал Навальный перед тем, как ему стало плохо на борту самолета. Якобы после того, как стало известно об экстренной госпитализации Навального, соратники зашли в его номер в Томске и вынесли некую бутылку. Затем она была вывезена в Берлин.

По словам Гимуллы, доказать, что именно эта бутылка находилась в номере Навального, не представляется возможным.

«Факт, что вероятная жертва возможно совершенного преступления в данный момент находится в Германии, не является причиной начать расследования для немецкой прокуратуры. По немецкому законодательству, эта бутылка не может быть уликой (доказательством). В конце концов судья, который будет принимать решение, должен верить в цепочку доказательств. И в чистом виде факт, что некие друзья Навального забрали эту бутылку из гостиничного номера в Омске и привезли в Германию, не несет много информации», — сказал юрист в беседе с 5-tv.ru.

Кроме того, Гимулла подверг сомнению сведения о том, что на бутылке якобы были найдены следы отравляющего вещества. По его словам, если бы Навальный был отравлен некой субстанцией, якобы находящейся в бутылке, то ее следы были бы внутри нее.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк категорично отверг версию, что Навальный был отравлен. По его словам, в случае нанесения яда на бутылку, он бы подействовал на организм блогера буквально через несколько минут. В этом случае Навальный бы потерял способность ходить, видеть и уж тем более не смог бы доехать до аэропорта. Ринк предполагает, что исследованные экспертами бутылки могли быть подменены или наполнены необходимой жидкостью прямо на месте.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали намерение Навального вернуться в Россию.