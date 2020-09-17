«Отравления не было вообще»: создатель «Новичка» об инциденте с Навальным
По словам Леонида Ринка, боевое отравляющее вещество подействовало бы на организм блогера всего за несколько минут.
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Фото, видео: Instagram @navalny; РИА Новости / Андрей Веселов; 5-tv.ru
Один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк в беседе с 5-tv.ru рассказал об объективных признаках отравления химикатом. Специалист подчеркнул, что в случае нанесения яда на бутылку с водой, которая была обнаружена в номере Алексея Навального в томской гостинице, эффект наступил бы буквально через несколько минут.
По словам Леонида Ринка, блогер оказался бы не в силах не только ходить, но и тем более доехать до аэропорта.
«„Новичок“ действует в течение нескольких минут, а поскольку он пил, то еще быстрее! Будет миоз, а значит сужены зрачки и человек не сможет ходить, он не видит ничего! Поэтому на эту тему глупости становятся совершенно очевидны! (Даже малая доза „Новичка“ — Прим.ред.) практически закроет ему возможность смотреть, а ведь он еще до самолета ходил, никаких проблем у него не было. Внутри самолета был. И, кстати, миоз у него не отмечен — ни в гостинице, ни в самолете, ни в омской больнице, нигде! Значит, отравления никакого не было вообще!» — пришел к выводу Леонид Ринк.
«Автор» «Новичка» отметил, что, по его мнению, версии западных правоохранительных органов и соратников Алексея Навального откровенно глупые. Размещенный в Instagram блогера видеоролик, на котором его приближенные из ФБК якобы «ищут следы отравления», создатель яды расценил как подозрительное.
«В воздухе не витает ни название „Новичок“, ни фосфор, а ребята уже работают в перчатках и ищут то, что даже не поставлено при постановке этого дела», — сказал Леонид Ринк.
Создатель отравляющего вещества склонен считать, что исследованные в Германии бутылки могли быть подменены или наполнены нужной жидкостью прямо на месте.
22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.
В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.
Версию об «отравлении» Навального веществом из группы «Новичок» опровергали и специалисты, в том числе и один из разработчиков химиката.
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