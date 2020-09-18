Видео задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двоих сестер в Рыбинске. Чудовищное преступление было совершено 15 сентября. Тела девочек семи и тринадцати лет с многочисленными ножевыми ранениями в квартире нашла их мать, вернувшаяся с работы. Под подозрение попал сожитель женщины. Ранее он был осужден за убийство ребенка. 41-летнего мужчину сразу же объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были определены места возможного появления подозреваемого.

Возможный убийца двух сестер был обнаружен в ходе прочесывания местности в районе садоводческих товариществ Рыбинска. В поисковых мероприятиях ежедневно принимали участие около 200 сотрудников органов внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.