Видео задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске
Мужчина три дня скрывался на окраине города.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; МВД РФ
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двоих сестер в Рыбинске. Чудовищное преступление было совершено 15 сентября. Тела девочек семи и тринадцати лет с многочисленными ножевыми ранениями в квартире нашла их мать, вернувшаяся с работы. Под подозрение попал сожитель женщины. Ранее он был осужден за убийство ребенка. 41-летнего мужчину сразу же объявили в федеральный розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были определены места возможного появления подозреваемого.
Возможный убийца двух сестер был обнаружен в ходе прочесывания местности в районе садоводческих товариществ Рыбинска. В поисковых мероприятиях ежедневно принимали участие около 200 сотрудников органов внутренних дел.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.
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