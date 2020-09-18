Видео задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске

|
Марина Неруцких
116

Мужчина три дня скрывался на окраине города.

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; МВД РФ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двоих сестер в Рыбинске. Чудовищное преступление было совершено 15 сентября. Тела девочек семи и тринадцати лет с многочисленными ножевыми ранениями в квартире нашла их мать, вернувшаяся с работы. Под подозрение попал сожитель женщины. Ранее он был осужден за убийство ребенка. 41-летнего мужчину сразу же объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были определены места возможного появления подозреваемого.

Возможный убийца двух сестер был обнаружен в ходе прочесывания местности в районе садоводческих товариществ Рыбинска. В поисковых мероприятиях ежедневно принимали участие около 200 сотрудников органов внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
«Он не одинок»: Таролог рассказала о состоянии и образе жизни Бориса Моисеева
15:49
Опять гречка: Генпрокуратура РФ заинтересовалась ростом цен на популярную крупу
15:39
Жена Петросяна рассказала, почему не воспользовалась услугами суррогатной матери
15:30
В истории с Навальным слишком много абсурда — Песков
15:20
«Ура, ей лучше!» — Нетребко зажигательно сплясала в больничном коридоре
15:09
Видео задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске

Сейчас читают

«Весь срок в компрессионных чулках»: жена Петросяна поделилась деталями беременности
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок