В Ярославской области организованы поиски опасного преступника, зарезавшего двоих детей собственной сожительницы.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, ЧП произошло во вторник, 15 сентября, в многоквартирном доме на улице Инженерной в Рыбинске. Вернувшись с работы, 40-летняя Валентина С. обнаружила в квартире тела дочерей — восьмилетней Елены и 13-летней Яны со следами множественных ножевых ранений.

Под подозрение попал любовник женщины, 41-летний Виталий Молчанов, к которому она вместе детьми переехала из Омской области около месяца назад. По предварительным данным, познакомились сожители по переписке в интернете.

По версии следствия, причиной преступления могла стать ревность. Со слов Валентины, ее избранник мог подумать, что вместо работы более суток она находится в «загуле». В отместку за это — избавился от ее детей. Не исключается и тот факт, что мужчина имел проблемы с психикой.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к преступлению. Дело под свой личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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