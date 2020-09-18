Опять гречка: Генпрокуратура РФ заинтересовалась ростом цен на популярную крупу

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По последним данным, стоимость тонны выросла на две с половиной тысячи рублей по сравнению с прошлой неделей.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на гречку. Согласно последним данным, сейчас тонна крупы стоит 50 тысяч 310 рублей. Это на две с половиной тысячи дороже, чем на предыдущей неделе. На ситуацию тут же отреагировала торговля. Самая популярная в России крупа подорожала в целом ряде супермаркетов.

Эксперты уже заговорили о картельном сговоре, ведь предпосылок на повышение цен — нет. За год посевные площади гречихи увеличились на 64 тысячи гектаров.

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