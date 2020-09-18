Фестиваль воздушных шаров стартовал в Крыму

В Крыму стартовало захватывающее шоу — фестиваль воздушных шаров. На праздник прибыли пилоты со всей России. Все они — профессионалы. Главный критерий для участников — налет не менее 500 часов.

Программа разнообразная. Помимо того, что гости смогут прокатиться в корзине аэростата, их ждут и развлечения на земле – покорение скалы на джипах или квадроциклах, а также прогулка по живописным окрестностям на лошадях.