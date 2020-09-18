Фестиваль воздушных шаров стартовал в Крыму
На захватывающее шоу собрались пилоты-профессионалы со всей России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tanecek; 5-tv.ru
В Крыму стартовало захватывающее шоу — фестиваль воздушных шаров. На праздник прибыли пилоты со всей России. Все они — профессионалы. Главный критерий для участников — налет не менее 500 часов.
Программа разнообразная. Помимо того, что гости смогут прокатиться в корзине аэростата, их ждут и развлечения на земле – покорение скалы на джипах или квадроциклах, а также прогулка по живописным окрестностям на лошадях.
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