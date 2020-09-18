Фото: сын расставшихся Тимати и Решетовой получил травму
Маленькому Ратмиру меньше чем через месяц исполнится год, и мальчик активно познает окружающий мир.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Сын недавно расставшихся рэпера Тимати и Анастасии Решетовой получил травму. Снимок маленького Ратмира с ссадиной на лбу модель выложила на своей странице в Instagram. Меньше чем через месяц малышу исполнится год, и он активно познает окружающий мир, а осторожности пока еще не научился.
«Ну что, пошел сезон синяков и ссадин. Шилопоп 24/7», — подписала фото Анастасия.
Как именно поранился Ратмир, она не уточнила. К слову, некоторое время назад Решетова жаловалась на критику со стороны «яжматерей» на то, что она неправильно воспитывает сына — позволяет трогать кошек, дает грызть баранку, берет его в баню. По словам 24-летней мамы, она привыкла слушать в этом вопросе свое «мамское сердце», а не чьи-то советы. Она уверена, что главное — не мешать малышу свободно развиваться.
Как ранее писал 5-tv.ru, возможно на этой почве у Анастасии возникли разногласия с мамой Тимати — Симоной Черноморской. В какой-то момент женщины даже отписались друг от друга в соцсетях.
Читайте также
62%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?