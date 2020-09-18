Фото: сын расставшихся Тимати и Решетовой получил травму

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Светлана Александрова
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Маленькому Ратмиру меньше чем через месяц исполнится год, и мальчик активно познает окружающий мир.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Сын недавно расставшихся рэпера Тимати и Анастасии Решетовой получил травму. Снимок маленького Ратмира с ссадиной на лбу модель выложила на своей странице в Instagram. Меньше чем через месяц малышу исполнится год, и он активно познает окружающий мир, а осторожности пока еще не научился.

«Ну что, пошел сезон синяков и ссадин. Шилопоп 24/7», — подписала фото Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как именно поранился Ратмир, она не уточнила. К слову, некоторое время назад Решетова жаловалась на критику со стороны «яжматерей» на то, что она неправильно воспитывает сына — позволяет трогать кошек, дает грызть баранку, берет его в баню. По словам 24-летней мамы, она привыкла слушать в этом вопросе свое «мамское сердце», а не чьи-то советы. Она уверена, что главное — не мешать малышу свободно развиваться.

Как ранее писал 5-tv.ru, возможно на этой почве у Анастасии возникли разногласия с мамой Тимати — Симоной Черноморской. В какой-то момент женщины даже отписались друг от друга в соцсетях.

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