Фото: сын расставшихся Тимати и Решетовой получил травму

Сын недавно расставшихся рэпера Тимати и Анастасии Решетовой получил травму. Снимок маленького Ратмира с ссадиной на лбу модель выложила на своей странице в Instagram. Меньше чем через месяц малышу исполнится год, и он активно познает окружающий мир, а осторожности пока еще не научился.

«Ну что, пошел сезон синяков и ссадин. Шилопоп 24/7», — подписала фото Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как именно поранился Ратмир, она не уточнила. К слову, некоторое время назад Решетова жаловалась на критику со стороны «яжматерей» на то, что она неправильно воспитывает сына — позволяет трогать кошек, дает грызть баранку, берет его в баню. По словам 24-летней мамы, она привыкла слушать в этом вопросе свое «мамское сердце», а не чьи-то советы. Она уверена, что главное — не мешать малышу свободно развиваться.

Как ранее писал 5-tv.ru, возможно на этой почве у Анастасии возникли разногласия с мамой Тимати — Симоной Черноморской. В какой-то момент женщины даже отписались друг от друга в соцсетях.