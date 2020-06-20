Решетова и мать Тимати отписались друг от друга в соцсети

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Алиса Старжевская
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Недавно возлюбленная рэп-исполнителя призналась, что имеет собственный взгляд на воспитание ребенка.

Решетова и мать Тимати отписались друг от друга в соцсети

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

В отношениях между возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой и его мамой Симоной Черноморской не все гладко. Недавно женщины отписались друг от друга в Instagram. Первым на этот факт обратил внимание Telegram-канал «Только никому…».

Как написали авторы, взаимная отписка произошла после совместного выходного. По их мнению, обе женщины не поделили рэпера и его семимесячного сына Ратмира. В то же время, «Экспресс-газета» отмечает, что размолвка могла случиться на почве разного подхода к воспитанию ребенка. Так, недавно 24-летняя Решетова опубликовала в соцсети пост, в котором сообщила, что она все делает не по стандартам «яжматерей».

«В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку», — написала тогда девушка рэпера, намекнув на разницу мнений в понятии материнства. Она также добавила, что привыкла руководствоваться исключительно своим мнением в воспитании Ратмира, а не чьим-то еще.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Тимати попарился в баньке вместе с Решетовой, мамой и детьми — маленьким Ратмиром и дочерью от первого брака Алисой.

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