Двое из отравившихся парами хлора в бассейне детей находятся в реанимации
Всего сообщалось о восьми пострадавших в результате ЧП в петербургском фирнес-клубе.
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Фото, видео: ТАСС / Афонина Елена; 5-tv.ru
Двое из отравившихся парами хлора в бассейне детей находятся в реанимации. Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате ЧП в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга. Госпитализированы пятеро из них.
Как стало известно 5-tv.ru, всем пострадавшим от семи до восьми лет и одному – 15. Всего в момент выброса хлора в бассейне находилось десять детей, их срочно эвакуировали.
На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Уже возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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