Двое из отравившихся парами хлора в бассейне детей находятся в реанимации. Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате ЧП в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга. Госпитализированы пятеро из них.

Как стало известно 5-tv.ru, всем пострадавшим от семи до восьми лет и одному – 15. Всего в момент выброса хлора в бассейне находилось десять детей, их срочно эвакуировали.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Уже возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».