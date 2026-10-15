Два дошкольника пропали в Санкт-Петербурге

Два ребенка дошкольного возраста пропали в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, ребята ушли из детского сада и не вернулись. Известно, что одной из пропавших является шестилетняя девочка.

Поисками детей занимается организация «ЛизаАлерт».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рязани пропал четырехлетний мальчик. Ребенок не вернулся с прогулки. Он исчез в районе садового некоммерческого товарищества «Химик-1» и поселка Строитель.

К поискам мальчика подключились волонтеры. Ребенок был одет в серую кофту с рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) девятилетний мальчик утром отправился в школу, но домой не вернулся. Его родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники обыскали дворы и улицы. Ребенок был найден случайно. Он спал в будке сторожевого пса во дворе собственного дома.

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