Два дошкольника пропали в Санкт-Петербурге

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 122 0

Ребята покинули территорию детского сада.

Два дошкольника пропали в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два ребенка дошкольного возраста пропали в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, ребята ушли из детского сада и не вернулись. Известно, что одной из пропавших является шестилетняя девочка.

Поисками детей занимается организация «ЛизаАлерт».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рязани пропал четырехлетний мальчик. Ребенок не вернулся с прогулки. Он исчез в районе садового некоммерческого товарищества «Химик-1» и поселка Строитель.

К поискам мальчика подключились волонтеры. Ребенок был одет в серую кофту с рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) девятилетний мальчик утром отправился в школу, но домой не вернулся. Его родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники обыскали дворы и улицы. Ребенок был найден случайно. Он спал в будке сторожевого пса во дворе собственного дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:40
Путин назвал суверенитет России залогом конкурентоспособности бизнеса
17:36
Сотни миллионов рублей: за сколько Билан продал свой дом на Новой Риге
17:25
Путин призвал бизнес Донбасса открыто говорить о проблемах в работе
17:25
Путин отметил ведущую роль участников «Деловой России» в экономике страны
17:21
Атакуют дома и машины: почему стало так много клопов на Кубани
17:17
Колония вместо стадиона: экс-футболиста Медиалиги судили за обман пенсионерки

Сейчас читают

Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео