Старшая дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Надежда сообщила, что готова принять имущество отца. Так она сможет помочь вдове отца и своей сестре-инвалиду, которых друзья Баталова лишили всех денег и дорогого имущества, пишет Sobesednik.ru.

Вдова покойного Баталова Гитана Леонтенко заявила, что сделали это актриса Наталья Дрожжина с мужем Михаилом Цивиным. Женщина рассказала СМИ, что мошенники оформили генеральную доверенность на свое имя, обещая помочь тяжело больной женщине и ее дочери Марии, а сами забрали себе все имущество. После мощного общественного резонанса Цивин сообщил журналистам, что они с женой готовы все вернуть, но только старшей дочери Баталова.

Надежда Баталова родилась в первом браке актера с Ириной Ротовой. Несмотря на это, она поддерживает хорошие отношения со второй семьей отца и хотела бы ей помочь.

«Если так, то я готова принять все имущество, — сообщила она изданию Sobesednik.ru. — Гитана и Маша очень тяжело переживают все произошедшее. Я морально их поддерживаю».

Надежда рассказала, что Цивин и Дрожжина «крутились» рядом с семьей Баталовых давно. Именно они помогали ее отцу перед смертью, организовывали похороны и создали некий фонд имени Баталова.

«В общем, с одной стороны, они проявляли внимание и заботу, — признала Надежда. — Но мы видим, к каким последствиям это привело».

Алексей Баталов умер в 2017 году. Наследниками актера остались его жена Гитана Леонтенко и дочь Мария, с рождения страдающая от ДЦП. С тех пор Дрожжина с Цивиным и взяли в оборот обеих женщин.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала каналу вдова Алексея Баталова о «друзьях» семьи.