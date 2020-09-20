Консумация по-петербургски: на посткарантинной почве родилось недоказуемое мошенничество

На этой неделе в Петербурге к полноценной работе вернулись рестораны и бары. Измученные долгим ожиданием посетители, ринулись в питейные места.

Ближайшее время отбоя от клиентов не будет. Но! Тут вскрылась совершенно неожиданно проблема — пышным цветом расцвела недобросовестная, так сказать, консумация. По сути безобидное, местами даже приятное и полезное явление, но на посткарантинной почве оно выродилось в мошенничество, которое очень сложно доказать. Дело в том что некоторые предприниматели решили отбить понесенные за месяцы простоя потери. А потом и привлекли красивый слабый пол, чтобы он подталкивал платежоспособный сильный пол к тратам.

Сейчас интернет наводнили откровения молодых и не очень мужчин, которых просто развели. Схема проста — знакомство в сети, приглашение в ресторацию, покупка вина, салатика. Стандартный ужин в общем, но сумма в счете такая, что позавидуют мишленовские рестораны — десятки тысяч рублей. За повторюсь салат, закуску и пару бокалов вина. После девушка, разумеется исчезала и не отвечала на звонки.

Мы решили подробнее изучить, как устроена консумация по-русски и можно ли привлечь мошенников к отвественности. На задание отправился Артур Ломидзе.

«Я просто приложил карточку. Даже не думал, сколько с меня сняли. Оказалось 20 тысяч».

«К нам подходит мужчина, знакомится. И я говорю — „Я хочу коктейль. Закажи мне коктейль, пожалуйста“».

«Они с намеком на откровенность, чтобы мужчина ее захотел, чтобы у него, прям, екнуло: „О, какая телочка!“».

«Мужчин не жалко. Абсолютно не жалко».

Это наверное самый дорогой ресторан в Петербурге. Да, неказистый, готовят не очень хорошо. Меню самое обыденное. Но бутерброд и бокал вина здесь могут стоить 20 тысяч рублей. Некоторые клиенты выходили оплатив и шестизначный счет. Почему же от желающих попробовать бесценный сендвич отбоя нет? Потому что любви все возрасты и, как выяснилось, кошельки покорны.

«Зашли в заведение. Я посмотрел — нормальные адекватные цены на входе. И там мы решили остаться, пообщаться и в результате счет оказался на 20 тысяч», — расскказывает Артем Родичкин.

Артем как и десятки, а может и сотни других мужчин побывавших за этой дверью познакомился с девушкой в приложении для знакомств. Пошли прогуляться. Красавица проголодалась и тут же сама подсказала хорошее место. Разумеется мужчина ничего не заподозрил. Приятная беседа, легкие напитки — и вот настало время платить по счетам. Артем оказался удобным клиентом. От переизбытка эндорфина сразу и не обратил внимания, сколько денег у него списали. Уведомление от банка разглядел, когда эмоции поутихли, уже дома. И отправился в бар уточнить не произошло ли ошибки.

«Смотрю, тот же автомобиль стоит. Смотрю, те же девушки. Думаю, вдвойне странно…»

Внутри сидело еще три пары. Растаявшие мужчины слушали щебет спутниц, еще не зная, во сколько им обойдутся свидания. Молодые, постарше, состоятельные и не очень. Мало кто из сильного пола устоит, когда так очаровательно хлопают ресницами, изображая интерес и будто намекая на продолжение.

«"Я бы с тобой выпила с удовольствием. Такой вечер! Я тут рядышком живу…» То есть она не говорит в прямую ему, ко мне потом поедем, не обещает секса, но мужчина это так воспринимает», — поясняет психолог Анна Краснова.

«Сказал им, что не стоит такими делами в центре города заниматься. Предупредил остальных мужчиков, которые были в этом заведении. Выбил им стекло и ушел. Удивительно, как стекло легко ломается… Я был не в настроении», — говорит обманутый Артем.

Попасть в это заведение с улицы без специальной спутницы оказалось невозможно. Работает оно несколько часов в день, обычно это выходные, и открывается только, когда девушки готовы начать свою карусель свиданий. Об этом месте уже отлично знают юристы, к которым зачастили несостоявшиеся любовники.

«Эту точку не знает только ленивый. Только ленивый и правоохранительные органы».

Чтобы досконально разобраться в этой схеме, адвокат Владислав Мещеряков сам примерил на себя роль жертвы. Прошел весь путь — от знакомства до выбора закусок. На протяжении всего эксперимента внимательно наблюдал за происходящим вокруг, а не вырезом декольте. Оказалось — ничего сверхъестественного. Паре просто подают два меню. В одном все стандартно. Оно достается джентльмену. Во втором есть отличия: нескорые позиции стоят колоссальных денег. Девушка выбирает именно их. Мы нашли одну из тех, кто не раз сидел за одним из столиков этого «эксклюзивного» заведения, но не выдержала психологического напряжения и ушла.

«Я не смогла. Жалко их. Сидит в окошечко смотрит и платит», — сочувственно говорит девушки.

Но есть и клиенты, которые выкладывать десятки тысяч за пару бокалов дешевого вина и салат — отказываются. Спорят, порываются уйти, шумят. Правда, запала им хватает ненадолго.

«На выходе стоит две машины с крепкими парнями с чеченцами, со значком Чечня. И если вы не платите, то включаются эти ребята. Начинают давить морально. У вас все, что есть, заберут точно», — рассказывает Артем.

Адвокат Владислав звонил в полицию. Но, говорит, никто не приехал. Жертвы обмана написали правоохранителями как минимум десяток заявлений. Мы тоже отправили запрос — просьбой объяснить почему заведение с такой грубой схемой отъема средств у граждан до сих пор работает. И так же ответа не получили. Может, потому что консумантки или консуматорши — так называют женщин помогающим заведениям сделать сверхприбыль на доверчивых клиентах — мошенниками по сути не являются. В сети есть даже целые модельные агентства которые открыто ищут, таких, специфических специалистов.

«Заведение повышает свой статус, повышает визуальную картинку. Девчонки и мальчишки тусуются. Это нормально и уместно», — говорит директор петербургского модельного агентства Александр Бивал.

Консумация — в том виде, какой ее знает весь мир, вещь вполне безобидная. Это скорее — небольшая хитрость, своего рода, маркетинговая уловка. Пустой клуб вряд ли привлечет клиентов. А если там уже пляшет веселая компания, то к ним захочется присоединиться. Группа эмоциональных молодых людей в пабе, с разложенной на столе «монополией» как бы намекает — сюда идут, чтобы весело провести время и поиграть в настольные игры.

«Слово испортилось, потому что они называются кансумацией, но это не консумация — это обман», — добавляет Александр.

В Европе этот вид анимации для взрослых очень популярен. Бывает, что обязанность прийти после выступления в конкретный ресторан, чтобы подогревать там уже совсем другую публику отдельным пунктом прописывают в контракте гастрольного тура, например, профессиональных танцевальных коллективов. И это нравится далеко не всем.

«Для меня артист — это что-то не прикосновеное, это что-то недосягамое на сцене. Когда мы видим слово „консумация“, мы не рассматриваем никакие условия. К сожалению, из-за этого слова есть стереотип, что талантливые люди, танцовщики и есть стериотип. Что они все этим занимаются, а это не так», — утверждает артистка шоу-балета Виктория Фищук.

Марина не так пластична, танцует непрофессионально, но тоже не любит слово «консумация». Для нее это синоним попрошайничества. Свою же работу считает тяжелой, ответственной и честной. Должность называется — текила-герл.

«Мы подходим и продаем то, что есть на баре. Иногда даже дешевле. Нет такого, что я подхожу с целью развести человека на деньги, чтобы он мне чай оставил», — поясняет девушка.

По сути — это мобильный бармен. Задача — циркулировать по клубу, продавая свои мензурки. Такая — открытая консумация работает на ура. Вызывающий наряд и обворожительная улыбка делают свое дело.

«Если человек не хочет, я больше к нему не подойду. Все, он сказал, что я не хочу, потом, правда, они нахлопаются и такие „Эээ, девушка, пожалуйста, две стопочки!"»

Но хозяев заведений, которые гонятся за сверхприбылью, интересуют методы более эффективные.

Вероника Борисова несколько лет трудилась на ниве клубного вымогательства. И согласилась за чашечкой кофе рассказать о своем опыте. Я заказываю простой американо. Она же просит сложносочиненный кофейный коктейль. Это, видимо, уже профессиональное…

«Мы пришли просто в бар с девчонками потусваться. Типо, все мы подруги. Хотя вобще первый раз их вижу. К нам подходит мужчина знакомится и я говорю: „Я хочу котель. Закажи мне коктейль, пожалуйста“, и вот он заказывает», — рассказывает Вероника Борисова.

Ударницы клубного попрошайничества получают, как правило, десять процентов от чека. Вот и стараются выпросить угощение подороже. Наша короткая беседа подходит к концу, речи о том, кто будет гасить счет не идет.

Есть девушки, которые называют себя элитными консуматорами. Охотятся исключительно на иностранцев. Ловят их в злачных местах и под разными предлогами заманивают в заведение, на которое работают.

«Мы стараемся им сначала меню не показывать. Просто что-то заказываем. Если просто приносят меню, то оно с обычными ценами, если они просят меню, им приносят другое меню с завышенными ценами. И все его убеждаем, что это меню было изначально», — раскрывает секреты профессиональная консуматорша.

Такой ужин может обойтись гостю города в сто и более тысяч рублей. Девушкам достается треть этой суммы. Поэтому они с презрением смотрят на коллег по ремеслу, которые английский в школе прогуливали и теперь вынуждены обрабатывать российского клиента.

«Из-за всей этой пандемии ситуация очень тяжелая. Бизнес практически стоял. Туристов было мало. Очень сильно ждем открытия границ», — говорит консуматорша.

Видимо именно COVID-19 заставил профессиональных обманщиц переключится на соотечественников. Как раз в июне появилось то самое невероятно дорогое петербургское кафе. Их защищает наглость и простая логика — клиент видел меню. Может просто не обратил внимание на дорогие позиции. А доказать злой умысел и выгоду женщины, например, так вообще практически невозможно без чистосердечного признания. Видимо правоохранительные органы обратят внимание на слишком дорогие заведения, работающие под конкретных клиентов лишь, когда количество таких обманутых мужчин достигнет какого-то критического значения.