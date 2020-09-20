Брошенного младенца в коляске нашли в Петербурге

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 171

Ребенка срочно доставили в больницу.

Фото, видео: Depositphotos / anjonik; 5-tv.ru

Бесхозную коляску с ребенком примерно полутора лет нашли в Петербурге. На одиноко стоящую детскую коляску на улице Бутлерова в Калининском районе города обратили внимание проезжавшие мимо люди, они и сообщили о случившемся в полицию.

«Нам самое главное, чтобы девочка была здоровая», — с облегчением рассказал 5-tv.ru очевидец происшествия, который и вызвал полицию.

По словам представителей пресс-службы главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. При осмотре выяснилось, что это маленькая девочка, ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей ребенка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru выкладывал новые подробности в деле торговле детьми.

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