В гостевом поединке Тинькофф — РПЛ московский ФК «Спартак» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. Победа принесла «красно-белым» 17 очков и позволила разделить первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

Первым голом в воротах противника на четвертой минуте отметился Джордан Ларссон. Этот мяч мог остаться единственным в активе московского клуба, если бы уже на 21-й минуте защитник «Рубина» Михаил Меркулов не забил в собственные ворота.

Справедливости ради стоит отметить, что победу московский «Спартак» одержал в меньшинстве — на 61-й минуте был удален получивший второе предупреждение защитник «красно-белых» Павел Маслов.