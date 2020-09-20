«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в восьмом туре в Тинькофф — РПЛ

|
Марина Неруцких
3

После победы московский клуб вышел на первую строчку в турнирной таблице вместе с петербургским «Зенитом».

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в восьмом туре в Тинькофф — РПЛ

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В гостевом поединке Тинькофф — РПЛ московский ФК «Спартак» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. Победа принесла «красно-белым» 17 очков и позволила разделить первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

Первым голом в воротах противника на четвертой минуте отметился Джордан Ларссон. Этот мяч мог остаться единственным в активе московского клуба, если бы уже на 21-й минуте защитник «Рубина» Михаил Меркулов не забил в собственные ворота.

Справедливости ради стоит отметить, что победу московский «Спартак» одержал в меньшинстве — на 61-й минуте был удален получивший второе предупреждение защитник «красно-белых» Павел Маслов.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.03
-0.16 88.96
0.33
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

19:56
Забаррикадировавшийся в петербургской квартире мужчина с ножом получил сквозное ранение
19:54
«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в восьмом туре в Тинькофф — РПЛ
19:40
«Я не клоун!» — солистке Little Big указали на «несовершенные» черты лица
19:24
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени
19:13
Куда смогут слетать россияне на Новый год — прогноз эксперта по туризму
19:00
«Был очень заботливым папой»: Гришаева об отношении Борисова к семье и сыну

Сейчас читают

«Отмеченные печатью смерти»: медиум о совместном фото Борисова с Легкоступовой
«Платье недорогое»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер
Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок