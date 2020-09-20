«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в восьмом туре в Тинькофф — РПЛ
После победы московский клуб вышел на первую строчку в турнирной таблице вместе с петербургским «Зенитом».
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
В гостевом поединке Тинькофф — РПЛ московский ФК «Спартак» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. Победа принесла «красно-белым» 17 очков и позволила разделить первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».
Первым голом в воротах противника на четвертой минуте отметился Джордан Ларссон. Этот мяч мог остаться единственным в активе московского клуба, если бы уже на 21-й минуте защитник «Рубина» Михаил Меркулов не забил в собственные ворота.
Справедливости ради стоит отметить, что победу московский «Спартак» одержал в меньшинстве — на 61-й минуте был удален получивший второе предупреждение защитник «красно-белых» Павел Маслов.
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