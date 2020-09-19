Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу

Бессменный ведущий программы «Русское лото», актер и режиссер Михаил Борисов умер во время транспортировки из одной больницы в другую.

Как сообщалось ранее, 71-летнему ведущему стало плохо на съемках популярнейшей телепрограммы.

«Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи. Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждем его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши «Русского лото», — рассказали о деталях госпитализации РИА Новости в «Столото».

По информации 5-tv.ru, уже в больнице Борисова ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Врачи диагностировали у него воспаление легких, но продолжили проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. Позднее было принято решение о переводе его в специализированную больницу. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать.

Однако позднее он все же умер, так и не доехав до больницы.

Михаил Борисов большинству зрителей известен в качестве ведущего популярной в России программы «Русское лото» на НТВ. Также он снимался в таких картинах, как «Сваха», «Обручальное кольцо», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Товарищ Сталин», «Ермоловы». Режиссер театральных постановок в театре имени Ермоловой — «Вечер комедии», «Кармен».