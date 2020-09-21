Видео: Военные Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении
Силы ПВО открыли огонь по воздушной цели в районе города Шамкир.
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Фото, видео: ТАСС / Соловьев Андрей, Хамельянин Геннадий, Telegram @new_militarycolumnist
Подразделения ПВО Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны.
По данным ведомства, БПЛА ликвидировали в 22.13 по московскому времени. Силы противовоздушной обороны открыли огонь по воздушной цели на северо-западе республики, в районе города Шамкир. В это время местные жители услышали два сильных взрыва и увидели в небе вспышку.
В августе азербайджанские военные трижды обнаруживали и сбивали беспилотники Армении во время их разведывательных полетов над позициями подразделений азербайджанской армии. В июле, с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, было сбито шесть БПЛА армянских ВС.
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