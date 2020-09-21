Видео: Военные Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении

Подразделения ПВО Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны.

По данным ведомства, БПЛА ликвидировали в 22.13 по московскому времени. Силы противовоздушной обороны открыли огонь по воздушной цели на северо-западе республики, в районе города Шамкир. В это время местные жители услышали два сильных взрыва и увидели в небе вспышку.

В августе азербайджанские военные трижды обнаруживали и сбивали беспилотники Армении во время их разведывательных полетов над позициями подразделений азербайджанской армии. В июле, с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, было сбито шесть БПЛА армянских ВС.

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