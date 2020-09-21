Прилучного разыскивают судебные приставы после разрыва с Муцениеце

Неоплата квитанции за расторжение брака возвела Павла Прилучного в число должников. Исполнительное производство в отношении него 20 августа возбудили судебные приставы Новосибирска, где прописан актер.

Как сообщает сайт KP.RU, звезда «Мажора» задолжал 200 рублей. Павел не возместил судебные издержки по итогам бракоразводного процесса с Агатой Муцениеце. В отличие от бывшего мужа, актриса оплатила все пошлины и не имеет долгов.

За последний год у Прилучного не в первый раз возникают проблемы с приставами. Сначала он задолжал по налогам около 150 тысяч рублей, а затем долгое время не мог оплатить штраф за неправильную парковку в размере пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мирослава Карпович дерзко ответила Муцениеце на «особь женского пола». Актриса оставила зашифрованное послание бывшей жене Павла Прилучного.