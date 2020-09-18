Мирослава Карпович дерзко ответила Муцениеце на «особь женского пола»

Разговоры вокруг развода актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, который произошел летом после его рукоприкладства, не утихают по сей день. К тому же масла в огонь подливает, возможно, новая возлюбленная звезды сериала «Мажор» — Мирослова Карпович.

Девушка опубликовала снимок в сторис своего Instagram-аккаунта, который подписала хештегом #ВероникаКастро. Иностранное имя принадлежит мексиканской актрисе, которая играла роль разлучницы. В мыльной опере женатый мужчина влюбился в Кастро и оставил супругу ради нее.

Instagram @m1r0slava_karpovich, @ilyaeremeev.life

Фанаты поняли тонкий намек Карпович на ситуацию в ее собственной жизни. Именно Мирославу считают виновной в разладе Прилучного с его бывшей женой. Поговаривают, что отношения пары начались задолго до развода актера, более того, спровоцировали его.

Кроме сторис, Карпович опубликовала еще один снимок в аккаунте с той же фотосессии. В кадре Мирослава стоит спиной к камере посреди поля в резиновых сапогах и коротком платье. В комментариях под новой публикацией фанаты не стали сдерживать себя в оскорблениях и обвинениях в адрес «разлучницы».

«Особь женского пола, очень страшная и уже старая»

«Как только Прилучный на нее посмотрел»

«Агата Муцениеце в сто раз лучше этой девицы!» — написали фолловеры.

Instagram @m1r0slava_karpovich, @ilyaeremeev.life

По слухам, Павел Прилучный с новой возлюбленной уже успели съехаться. Они поселились в новом четырехэтажном доме в подмосковном поселке Трувиль. Там же находится дом, в котором Павел жил с Агатой, его актер выставил на продажу.

Поклонники полагают, что таким образом Карпович ответила на высказывание Агаты Муцениеце во время интервью с актрисой Раисой Рязановой. Бывшая жена Павла Прилучного назвала его новую пассию «особью женского пола».